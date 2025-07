Der Mittwoch bringt extreme Hitze nach Sachsen-Anhalt, örtlich sind bis zu 40 Grad möglich. Auch in den Hochlagen des Harzes bleibt es außergewöhnlich warm. In der Nacht zum Donnerstag sorgt ein Wetterwechsel für eine kurze Wärme-Pause.

Der Mittwoch verspricht einer der heißesten Tage des Jahres in Sachsen-Anhalt zu werden. Am Donnerstag kommt der Wetterumschwung.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht am Mittwoch der bislang heißeste Tag des Jahres bevor. Die Temperaturen steigen verbreitet auf über 38 Grad, örtlich sind sogar bis zu 40 Grad möglich. Auch in den Hochlagen des Harzes wird es ungewöhnlich warm.

Der Donnerstag bringt schließlich den angekündigten Wetterwechsel mit mehr Wolken, Regen und kühleren Temperaturen.

Heißester Tag des Sommers in Sachsen-Anhalt – nachts lokale Gewitter möglich

Am Mittwoch scheint verbreitet die Sonne, dazu wird es sehr heiß. Die Höchstwerte erreichen 38 bis örtlich 40 Grad, im Harz je nach Höhenlage 34 bis 37 Grad. Auf dem Brocken werden bis zu 29 Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Nordwesten her Wolken auf, dabei einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 17 Grad.

Wetterwechsel: Spürbare Abkühlung am Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Der Donnerstag bringt einen Wetterumschwung. Zunächst gibt es viele Wolken, gebietsweise auch schauerartigen Regen oder Gewitter. Ab dem Nachmittag beruhigt sich das Wetter und die Wolkenabschnitte lockern sich auf. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad, im Harz bei 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Freitag meist gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte gehen auf 13 bis acht Grad zurück.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wochenende wieder sommerlich warm und meist trocken

Am Freitag zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad, im Harz 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 14 bis zehn Grad.

Der Samstag zeigt sich wechselnd bewölkt bis heiter und trocken. Die Höchstwerte erreichen 28 bis 30 Grad, im Harz 23 bis 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag teils wolkig, es bleibt überwiegend trocken. Tiefstwerte zwischen 17 und 13 Grad.