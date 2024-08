Hitzewelle am Wochenende erwartet: Gewitter am Samstag - Sturm auf dem Brocken

Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt wird besonders heiß.

Magdeburg/Halle (Saale). - Wird es am Freitag in Sachsen-Anhalt mit Temperaturen bis zu 30 Grad schon ordentlich warm, wird es am Wochenende noch einmal deutlich heißer. Hitze droht.

Lesen Sie auch: Hitzewoche in Sachsen-Anhalt - Das gilt es bei über 30 Grad zu beachten

Wetter in Sachsen-Anhalt: Warnung vor Hitze und Sturm auf dem Brocken

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es dennoch schon ab Freitag Sturm auf dem Brocken. Am Samstag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 34 Grad. Welche Auswirkungen das Wetter auf Veranstaltungen am Wochenende wie den CSD in Magdeburg oder das Laternenfest in Halle hat, ist noch offen.

Die Sturmwarnung für den Brocken bleibt auch am Samstag bestehen. Am Abend und in der Nacht zu Sonntag ziehen laut DWD dann von Westen her viele Wolken, schauerartiger Regen und teils Gewitter über Sachsen-Anhalt hinweg.

Auch interessant: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt - Hier kann man fast ungestört schwimmen

Am Sonntag kühlen sich die Temperaturen wieder auf maximal 26 Grad ab. In der ersten Tageshälfte bleibt es dicht bewölkt. Die angekündigten Niederschläge ziehen in Richtung Osten ab. Ab Mittag lockert es auf und die Niederschläge gehen zurück.

In der Nacht zu Montag kühlt es sich auf bis zu acht Grad ab.