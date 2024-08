Das Wetter in Sachsen-Anhalt droht am Wochenende eher ungemütlich zu werden. Am Freitag wird es allerdings nochmal richtig heiß.

Achtung! Hitze am Freitag - Schauer und Gewitter am Wochenende

In Sachsen-Anhalt drohen an diesem August-Wochenende Schauer und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist am Freitag sommerlich warm. Gegen Nachmittag ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Nordwestern her stärkere Wolkenfelder auf. Außer in der Altmark bleibt es bei Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad jedoch niederschlagsfrei.

Die Temperaturen sinken allerdings in der Nacht zu Samstag auf bis zu 15 Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Schauer am Wochenende

Am Samstag drohen dann in der Nordwesthälfte Sachsen-Anhalts Regen, Schauer und vereinzelte Gewitter. Es kühlt sich laut DWD etwas ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad.

Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es stark bewölkt. Am Sonntag selbst drohen erneut Schauer bei Temperaturen von bis zu 25 Grad. In der Nacht zu Montag kühlt es sich auf bis zu elf Grad ab. Der Montag bleibt laut DWD weitgehend niederschlagsfrei.