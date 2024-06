Extremes Wetter kann Ostdeutschland in der vorletzten Juniwoche treffen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Grau, nass und in der Nacht kalt: So lässt sich der bisherige Juni in Ostdeutschland zusammenfassen. Vergangene Woche hieß es noch, dass Ostdeutschland eine Hitzeblase bevorstehe. Experten rechnen allerdings mit anderem Extremwetter: Gewitter.

"Die Wetterlage wird in dieser Woche recht stressig werden, besonders für die Einsatzkräfte. Es drohen regional heftige Gewitter und Unwetter", heißt es von Seiten der Webseite wetter.net.

Hitze in Ostdeutschland im Juni: Schwere Gewitter drohen

Die ersten Unwetter erreichen Deutschland am Dienstag, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Über der Mitte und teilweise dem Süden von Deutschland drohen schwere Gewitter.

Mitunter seien neben den Unwetter Starkregen, Sturzfluten, Orkanböen, Hagel und sogar Tornados möglich. "Die wechselhafte Wetterlage dauert mindestens bis Samstagmorgen an. Besonders in der Landesmitte und im Süden kann es immer wieder starke Gewitter und Unwetter geben", heißt es.

Dazu seien die Luftmassen sehr schwül und drückend. Im Südosten könne das Thermometer auf bis zu 34 Grad klettern.