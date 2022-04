Warm und weitgehend trocken: Sonnige Wetteraussichten für Sachsen-Anhalt

Nach dem Osterwochenende bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt weiter frühlingshaft. Erst gegen Ende der Woche ist erneut mit Regen zu rechnen. Das sind die aktuellen Wetteraussichten.

In Sachsen-Anhalt bleibt es in dieser Woche weitgehend trocken.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Den Menschen in Sachsen-Anhalt stehen sonnige Tage mit angenehm frühlingshaften Temperaturen bevor. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es in dieser Woche in fast allen Teilen des Landes trocken bleiben. Die aktuelle Wettervorhersage für die nächsten Tage.

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt sonnig und trocken

Der Dienstag in Sachsen-Anhalt bringt neben dichten Wolkenfeldern auch viele sonnige Abschnitte. Außerdem bleibt der Tag trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Es wehe schwacher bis mäßiger Wind, der nachmittags zeitweise böig auffrischt. Die Höchstwerte steigen auf 11 bis 15 Grad. Im Harz liegen sie bei sechs bis elf Grad. Am wärmsten soll es in der Altmark werden.

Frostgefahr in der Nacht zum Mittwoch

Die Nacht zum Mittwoch dürfte nach der DWD-Prognose leicht frostig werden. Außerdem sind Wolken und leichter Wind zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und minus ein Grad, im Harz bei minus zwei Grad.

Am Mittwoch selbst zeigt sich der Himmel bewölkt, es bleibt aber trocken. Es werden Höchstwerte von 12 bis 15 Grad, im Harz 8 bis 12 Grad, erreicht.

DWD erwartet am Freitag Schauer in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Donnerstag können die Temperaturen laut DWD erneut bis zum Gefrierpunkt sinken. Am Tag bleibt es bei wechselnd bewölktem Himmel und Temperaturen bis zu 16 Grad trocken.

Am Abend klart der Himmel auf und es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 1 Grad. Der Freitag bringt laut DWD einzelne Schauer bei Temperaturen bis zu 16 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Es werden Tiefstwerte von 10 bis 7 Grad erwartet.