Magdeburg/Halle (Saale). - Grau, nass und in der Nacht kalt: So lässt sich der bisherige Juni in Ostdeutschland zusammenfassen. Dies kann sich allerdings ändern, berichtet ein Wetterexperte gegenüber der Webseite wetter.net.

Auch interessant: Besserung in Sicht: So warm wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt - Sturmböen auf dem Brocken

Laut des sogenannten GSF-Wettermodells könne am Donnerstag der nächsten Woche eine Hitzewelle das Land erreichen. "Aus Osteuropa würde diesmal eine richtige Hitzeblase bis in den Osten von Deutschland schwappen", äußert sich der Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber der Wetterwebseite.

Lesen Sie auch: Leben bei 50 Grad - Wie halten Menschen diese Hitze aus?

Hitze in Ostdeutschland im Juni: Schwere Gewitter drohen

Bis zu 39 Grad könne es dann warm werden. Allerdings nur im Osten von Europa, mit Ausläufern nach Ostdeutschland. Den Westen der Bundesrepublik treffe es nicht so hart. Das Wettermodell sage dort gerade einmal 20 bis 26 Grad voraus.

Auch interessant: Hitze und Fluten - 2023 war Jahr der Extreme in Europa

Da der Westen eher in kälteren Luftmassen eingebettet sei und der Osten mit einer Hitzewelle zu kämpfen habe, könne es in der Mitte der Woche außerdem zu heftigen Gewittern mit Sturmböen und Hagel kommen. Wo genau, sei noch offen. Sogar Tornados drohen, so der "Merkur". Wohl aber eher im Süden Deutschlands.

Auch Deutschland muss sich immer häufiger auf extreme Temperaturen einstellen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In den vergangenen Jahren habe es immer wieder neue Hitzerekorde gegeben. Die bisher höchste Temperatur habe bei 41,2 Grad gelegen. Gemessen worden sei sie am 25. Juli 2019 an gleich zwei Orten in Nordrhein-Westfalen, heißt es vom DWD: in Duisburg-Baerl und in Tönisvorst.

In Europa sei sogar ein Hitzerekord bei 48,8 Grad gemessen worden - im August 2021 im italienischen Sizilien.