Wetter in Sachsen-Anhalt: Wochenbeginn mit Schauern, Gewittern und Sturm

Viele Menschen in Sachsen-Anhalt hoffen nach den zuletzt heißen und trockenen Tagen auf Regen. Am Montag soll es zumindest vereinzelt Gewitter und Schauer geben.

Regentropfen sind an einer Autoscheibe zu sehen. Am Montag werden vereinzelt Schauer Gewitter erwartet.

Halle (Saale)/Leipzig/DUR/mad - Nach dem sonnigen und heißen Wochenende müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf einen Wochenbeginn mit Gewittern und teils heftigen Sturmböen einstellen. Der Wind soll dabei Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen können, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Demnach bringt eine nordwestliche Strömung nur mäßig-warme Meeresluft nach Sachsen-Anhalt, die sich ab Dienstag unter Hochdruckeinfluss allmählich erwärmen soll. In weiten Teilen des Landes bleibt es am Montag wechselnd bis stark bewölkt. Es wird nur mäßig warm. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag gebietsweise aufklarend. Tiefsttemperaturen 10 bis 5 Grad, schwacher Wind.

Im weiteren Wochenverlauf klettern die Temperaturen wieder. Am Mittwoch sollen Höchstwerte von 24 bis 28 Grad Celsius möglich sein. bei schwachem Wind aus östlichen Richtungen.