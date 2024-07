In der Nacht zu Mittwoch hat es in Sachsen-Anhalt ordentlich gekracht. Gewitter und Unwetter zogen über das Land. Jetzt sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen deutlich über 30 Grad voraus.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird es heiß: Die Temperaturen steigen nach den Gewittern am Dienstag.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach den Gewittern in der Nacht zu Dienstag wird es heiß in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen deutlich über 30 Grad.

Hitzewelle in Sachsen-Anhalt: Ab wann es heiß wird

Sind am Mittwoch nur bis zu 25 Grad vorhergesagt, wird es zum Wochenende hin deutlich wärmer.

Am Donnerstag werde es kaum Wolken geben, das Thermometer steigt auf bis zu 29 Grad in Sachsen-Anhalt.

Am Freitag und am Wochenende wird es laut DWD dann richtig heiß: bis zu 33 Grad in Sachsen-Anhalt.