Wetter in Sachsen-Anhalt Minusgrade ade: Kommt der Frühling in dieser Woche zurück? - Nächte weiter eiskalt

In dieser Woche versucht es der Frühling erneut. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt weiter an. Nur nachts bleibt es weiter frostig.