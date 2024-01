In weiten Teilen Sachsen-Anhalts ist es am Freitag sehr glatt. Der Deutsche Wetterdienst warnte. Frost bestimmt die Wetterlage im Land aber weiterhin.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa. – Frost und Glätte haben die Straßen in Sachsen-Anhalt am Freitag fest im Griff. Neben Bundes- und Landstraßen sind auch Autobahnen wie die A9 von den schlechten Witterungsbedingungen betroffen.

In Magdeburg war es am Morgen zu zahlreichen Unfällen gekommen. Seit Mitternacht wurden 22 Unfälle registriert, bei denen ein Zusammenhang zur Glätte bestätigt wurde, wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg erklärte. Gleichzeitig gab es Entwarnung, was die Schwere der Unfälle anbetrifft: „Es waren im Wesentlichen nur Sachschäden.“

Glättegefahr aufgehoben - Frost bestimmt Wetter aber weiterhin

Am Morgen wurde eine besondere Warnung vor Glatteis auf der A9 Halle Richtung Berlin zwischen Raststätte Köckern Ost und Köselitz in beiden Richtungen herausgegeben. Auf der Landstraße L102 kam es außerdem zwischen Klein Wanzleben, Zuckerdorf und Ampfurth zu einem Unfall mit einem Lkw, bei dem der Sattelzug in einen Graben gerutscht war, sich aber teilweise noch auf der Fahrbahn befand. Eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen war eingerichtet.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für weite Teile von Sachsen-Anhalt eine Warnung vor Glätte veröffentlicht. Bis Freitagvormittag konnte es durch gefrierende Nässe auf Straßen und Wegen gefährlich rutschig werden.

Mittlerweile bestehe laut Deutschen Wetterdienst keine Glättegefahr mehr, in weiten Teilen Sachsen-Anhalts wird aber noch vor Frost gewarnt. Verkehrsteilnehmer und Fußgänger sollten Vorsicht walten lassen.