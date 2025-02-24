In der kommenden Woche zeigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt von seiner freundlichen Seite mit viel Sonne. Nachts fallen die Temperaturen jedoch teils weit unter den Gefrierpunkt.

Sachsen-Anhalt darf sich auf ein kaltes, aber sonniges Winterwetter einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Nach einer kurzen Verschnaufpause fallen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt zumindest nachts wieder in den Minusbereich. Mit dem Rand eines Hochs über Osteuropa gelangt trockene und kalte Luft zu uns.

Neue Woche startet in Sachsen-Anhalt mit Sonne

Am Montag, dem 19. Januar, zeigt sich bei trockenem Wetter die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, begleitet von schwachem Südostwind.

In der Nacht zu Dienstag, dem 20. Januar, bleibt es sternenklar. Die Temperaturen gehen auf –4 bis –7 Grad zurück, es weht ein schwacher Südostwind.

DWD-Wettervorhersage: Eisige Temperaturen in der Nacht erwartet

Am Dienstag, dem 20. Januar, bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 21. Januar, bleibt der Himmel ebenfalls klar. Die Temperaturen sinken auf eisige –6 bis –10 Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Klarer Himmel bis zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 21. Januar, macht die Sonne keine Pause. Nur vereinzelt lassen sich Wolken im Himmel blicken. Ein schwacher Wind weht aus östlicher Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 22. Januar, bleibt es weiterhin klar, am Morgen tauchen die ersten Wolken auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen –6 und –10 Grad.

Mix aus Sonne und Wolken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 22. Januar, wechseln sich Sonne und Wolken laut DWD ab. Bei Höchstwerten von maximal 0 Grad herrscht Dauerfrost.

In der Nacht zu Freitag, dem 23. Januar, ist es bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu –9 Grad.