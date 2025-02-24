Von Halle bis zum Harz wird es ungemütlich: Der Herbst zeigt in Sachsen-Anhalt seine raue Seite mit Wind, Regen und Gewittern. Besonders auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

In Sachsen-Anhalt steht ein stürmisches Herbstwochenende bevor. Meteorologen warnen vor starken Windböen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tagen für deutlich wechselhafteres und windigeres Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen.

Lesen Sie auch: Dicke Brühe – So fahren Sie sicher durch den Nebel

Unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt: Wechselhaft mit Schauern – Milde Temperaturen

Donnerstag, der 23. Oktober, ist geprägt von dichten Wolken und Regen sowie einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Es kann weiterhin lokale Sturmböen zwischen 60 und 85 km/h geben. Auf dem Brocken sind sogar orkanartige Böen bis 115 km/h möglich.

Auch interessant: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Freitag, dem 24. Oktober, bleibt es stark bewölkt und stürmisch. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 10 Grad. Ein Südwestwind weht frisch mit Wind- und Sturmböen.

Regen und teils orkanartige Böen auch im Flachland

Am Freitag, dem 24. Oktober, wird es etwas kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Harz zwischen 4 und 10 Grad. Auch der Wind bleibt ein Thema: Stürmische Böen sind weiterhin verbreitet möglich, auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst mit schwerem Sturm und örtlichen Orkanböen.

Lesen Sie auch: Neuer Komet im Oktober über Sachsen-Anhalt sichtbar – Was man über ihn wissen muss

In der Nacht zu Samstag, dem 25. Oktober, bleibt es wechselhaft und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad.

Stürmisches Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Samstag, dem 25. Oktober, lockert sich die Bewölkung leicht auf, gelegentlich kann es regnen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad. Hin und wieder sind Windböen und stürmische Böen zu erwarten. Auf dem Brocken wird mit orkanartigen Böen gerechnet.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

In der Nacht zum Sonntag, dem 26. Oktober, gibt es vereinzelte Schauer. Die Tiefstwerte erreichen sieben bis zwei Grad. Weiterhin gibt es Sturmböen auf dem Brocken.

Sonntag werden erste Minusgrade im Harz erwartet

Am Sonntag, dem 26. Oktober, ist es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Es ist weiterhin mit stürmischen Böen zu rechnen, im Harz werden orkanartige Böen erwartet.

In der Nacht zum Montag, 27. Oktober, bleiben die Wolken bestehen. Im Oberharz können die Temperaturen bei schweren Sturmböen auf -2 Grad sinken.