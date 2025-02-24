Das Wochenende startet am Samstag neblig und trüb, später ziehen Wolken auf und vereinzelt fällt leichter Regen. Am Sonntag zeigt sich das Wetter deutlich freundlicher mit Sonnenschein und milden Temperaturen bis 9 Grad.

Nebel, Sonne und Frost: Durchwachsenes Wochenende steht vor der Tür

Trotz gebietsweisem Regen und Wolken erwartet Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen milde Temperaturen. Im Harz wird es hingegen windig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter einem Tiefdruckeinfluss zunehmend milde Meeresluft ins Land. Dadurch fallen die Temperaturen meist nur nachts unter die Zehn-Grad-Grenze.

Wechselhaftes Wetter am Freitag

Nach Abzug der Nebelfelder zeigt sich Freitag, der 12. Dezember, heiter und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad Celsius. Der Wind dreht auf Süd und bleibt schwach.

In der Nacht zu Samstag, dem 13. Dezember, ist es teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten zwischen –1 und 3 Grad. Es bleibt schwachwindig.

Wetter am Samstag bleibt grau und verregnet

Am Samstag, dem 13. Dezember, nimmt die Bewölkung wieder zu. Das Wetter zeigt sich zunächst neblig-trüb, später kann es laut DWD örtlich zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad Celsius.

Auch die Nacht zu Sonntag, dem 14. Dezember, ist bei örtlichem Regen wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.

Wetter am Sonntag: Sonniger Abschluss der Dezember-Woche in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag, dem 14. Dezember, lockert sich die Wolkendecke aus der Nacht wieder auf, sodass die Sonne durchkommt. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Auf dem Brocken kommt es zu Sturmböen.

In der Nacht zu Montag, dem 15. Dezember, ziehen Wolken auf, es bleibt niederschlagsfrei. Die Werte kühlen sich auf 1 bis 4 Grad ab. Vereinzelt kann es zu Bodenfrost kommen. Weiterhin stürmt es auf dem Brocken.

Neue Woche in Sachsen-Anhalt startet sonnig mit wenigen Wolken

Am Montag, dem 15. Dezember, ist es anfangs wolkig. Zwischendurch kommt immer wieder die Sonne raus. Laut dem DWD soll es nicht regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. Von Südwesten her ziehen Sturmböen über den Brocken.

In der Nacht zu Dienstag, dem 16. Dezember, bleibt es niederschlagsfrei. Auf dem Brocken wehen weiterhin Sturmböen.