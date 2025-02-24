Der Herbst zeigt sich von seiner grauen Seite. Am Samstag bleibt es in vielen Regionen neblig-trüb. Auch nachts hält sich dichter Nebel und die Temperaturen fallen teilweise unter den Gefrierpunkt.

Dichter Nebel, grauer Himmel! So trüb wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Wochenende bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt ruhig, aber ungemütlich.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zwischen einem Hoch über dem Alpenraum und tiefem Luftdruck über dem nördlichen Ostatlantik strömt derzeit mit südwestlicher Strömung feuchte, aber warme Meeresluft nach Deutschland. Von den Fronten des Tiefdruckkomplexes bleibt Sachsen-Anhalt allerdings verschont – das Wetter bleibt also weitgehend ruhig.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Nebel und milde Temperaturen am Freitag in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 7. November, bleibt es nach Nebelauflösung zunächst heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Samstag, dem 8. November, ist es anfangs klar, später bildet sich Nebel. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf 3 bis –2 Grad bei schwachem Wind.

So wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt: Neblig und vereinzelte Regenschauer

Am Samstag, dem 8. November, soll es neblig werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet erst für den Nachmittag damit, dass sich dieser auflockert. Regen soll es aber nicht geben. Die Temperaturen erreichen maximal 3 bis 7 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 9. November, wird es wolkig und neblig. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad ab. Örtlich ist mit Sprühregen zu rechnen.

Lesen Sie auch: Die Elbe gräbt sich immer tiefer ein: 2026 beginnt der Bund mit der Rettung

Am Sonntag, dem 9. November, startet der Tag stark bewölkt und neblig. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 9 Grad, im Harz erreichen die Temperaturen maximal 7 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 10. November, bleibt der Himmel bedeckt, örtlich kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Neue Woche mit viel Nebel und Wolken

Am Montag, dem 10. November, startet die neue Woche mit Nebel und Wolken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.

In der Nacht zu Dienstag, dem 11. November, bleibt es stark bewölkt. Nebel und Hochnebel sind möglich. Zwischen 5 und 1 Grad weht der Wind schwach.