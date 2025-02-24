Auch Mitte Oktober bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt grau und voller Wolken. In den Morgenstunden müssen Autofahrer gebietsweise mit Nebel rechnen.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch Mitte Oktober grau und wolkenverhangen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Durch die Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt. Der goldene Oktober lässt jedoch weiter auf sich warten. Das Wetter bleibt ungemütlich mit teils starker Bewölkung.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Montag startet trüb mit Sprühregen

Am Montag, dem 13. Oktober, zeigt sich das Wetter teils trüb mit dichter Bewölkung. Gebietsweise ist am Vormittag mit Sprühregen zu rechnen. Gegen Nachmittag hellt sich der Himmel auf. Die Temperaturen liegen bei schwachem Nordwind zwischen 15 und 17 Grad Celsius, im Harz zwischen 9 und 15 Grad.

In der Nacht zu Dienstag, dem 14. Oktober, bleibt es bei geringer Bewölkung niederschlagsfrei. Lokal können flache Nebelfelder auftreten. Die Temperaturen gehen auf 2 bis 6 Grad zurück. In Bodennähe können die Temperaturen auch um den Gefrierpunkt liegen.

Wetter am Dienstag weiter ungemütlich

Am Dienstag, dem 14. Oktober, ziehen von Nordwesten her Wolken auf. Bei gebietsweisem Sprühregen liegen die Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad, im Harz zwischen 7 und 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 15. Oktober, bleibt es wolkig bis stark bewölkt, jedoch meist niederschlagsfrei. Gebietsweise ist mit Nebelbildung zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad.

Himmel am Donnerstag mit Wolken verhangen

Der Mittwoch, 15. Oktober, beginnt zunächst stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad, im Harz zwischen 7 und 13 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 16. Oktober, ziehen wieder Wolken auf. Gebietsweise kann es regnen. Im südlichen Sachsen-Anhalt ist Nebelbildung möglich. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 9 Grad zurück.