17 Grad am Anfang der letzten Novemberwoche, ab Donnerstagmorgen dann wieder Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt: Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich wechselhaft. Wo sogar Orkanböen drohen.

In der letzten Novemberwoche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Für Sachsen-Anhalt erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der letzten Novemberwoche Aprilwetter. Denn: Es wird äußerst wechselhaft.

Neben Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad am Montag drohen ab Mitte der Woche Orkanböen und Schnee.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Orkan auf dem Brocken, Schnee ab Donnerstag im Harz

Am Montag bleibt es trotz starker Bewölkerung bei Temperaturen von bis zu 17 Grad trocken. Auf dem Brocken herrschen wie schon in der vergangenen Woche Orkanböen.

In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu fünf Grad ab. Der DWD erwartet in ganz Sachsen-Anhalt Regen. Der Sturm auf dem Brocken lässt im Verlauf der Nacht nach.

Am Dienstag sind dann erneut örtliche Schauer bei Temperaturen von bis zu zwölf Grad angesagt. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet. Erst in der Nacht zu Mittwoch zieht der Regen langsam ab.

Am Mittwoch selbst scheint dann gebietsweise sogar die Sonne. Allerdings erreicht das Thermometer nur noch Temperaturen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zu Donnerstag zieht teils sogar kräftiger Regen auf. Am Donnerstagmorgen wird in höheren Lagen Schneefall erwartet.

Bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad droht im Harz Schnee. In der Nacht zu Freitag erwartet der DWD erneut Regen in Sachsen-Anhalt, im Oberharz Schnee.