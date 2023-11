Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor ausgiebigen Regenfällen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Unter Tiefdruckeinfluss gestaltet sich das Wetter in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart wechselhaft und zunächst mild.

Vor allem am Montag ist mit teils ergiebigen Regenfällen zu rechnen, die ab Dienstag in höheren Lagen in Schnee übergehen können. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Wetter: Amtliche Warnung vor Dauerregen in Sachsen-Anhalt

Der Montag startet zunächst bedeckt, vor allem im Norden des Landes ist mit Regen zu rechnen, der erst in der Nacht zum Dienstag allmählich nachlässt. Bei Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad kann es auf dem Brocken zu teils schweren Sturmböen kommen, die im Tagesverlauf abklingen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag eine amtliche Warnung vor Dauerregen der Stufe 2 von 4 veröffentlicht, die aktuell in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Salzlandkreis

Anhalt-Bitterfeld

Kreis Wittenberg

Laut DWD werden Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter erwartet. Die Warnung gilt aktuell bis Dienstag, 21. November, 0 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung ausgeweitet oder verlängert wird.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: Wetterdienst rechnet mit Schnee in Sachsen-Anhalt

Auch am Dienstag bleibt es stark bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern, die in den Hochlagen des Harzes gegen Mittag in Schnee übergehen. Im Tagesverlauf gehen sowohl die Temperaturen als auch die Schneefallgrenze weiter zurück, sodass auch auf 600 bis 400 Meter Schnee möglich ist.

In der Nacht zum Mittwoch ist mit Minusgraden zu rechnen, sodass es auf den Straßen glatt werden kann. Auch im Tagesverlauf bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Donnerstag bleibt bewölkt, aber trocken, auf dem sind Orkanböen möglich. Auch in der Nacht zum Freitag ist mit Regen zu rechnen.