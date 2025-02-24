Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt turbulent. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter über das Land hinweg. Am Wochenende zeigt sich die Sonne nur zwischendurch.

Regen, Gewitter und ein bisschen Sonne: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt erlebt in der letzten Augustwoche eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und zeitweiligen Regenschauern und Gewittern. Zum Wochenende setzt sich das wechselhafte Wetter fort.

Regen lässt nicht nach: Immer wieder Schauer und Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der Freitag bleibt stark bewölkt. Von Süden her zieht Regen durch Sachsen-Anhalt. Es kann zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen. Am Nachmittag gibt es einzelne sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bewölkt. Regen wird nicht erwartet.

Am Samstag sind viele Wolken zu sehen, die sich am Nachmittag wieder auflockern. Der deutsche Wetterdienst rechnet mit örtlichen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht vom Westen her Regen auf.

Regen und Wolken bestimmen Wochenende in Sachsen-Anhalt

Der Sonntag ist wolkig, einzelne Schauer am Nachmittag sind möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 27 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig, gelegentlich kann es regnen.

Am Montag bleibt es bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Dienstag zieht der Regen ostwärts ab.