Von einem ruhigen, sonnigen Wochenbeginn hin zu einem wechselhaften Donnerstag mit Schauern und Gewittern: Das Wetter in Sachsen-Anhalt spielt verrückt.

Nach Sonne folgen Schauer und Gewitter: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Die sonnige Ruhe vor dem Sturm: In Sachsen-Anhalt kehren ab Wochenmitte Schauer und Gewitter ein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt erlebt in der letzten Augustwoche eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Ab Dienstag wird es für kurze Zeit sommerlich, ehe es dann mit Schauern und Gewittern weiter geht.

Sommerliche Temperaturen in Sachsen-Anhalt –Aber Wolken verdecken Sonne

Der Dienstag startet heiter. Vereinzelt ziehen Wolken durch, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen vom Westen her dichte Wolken auf. Vereinzelt kann es leicht regnen.

Auch interessant: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch ist es wolkig, aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, im Harz 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es stark bewölkt. Es kann zu schauerartigen Regenfällen kommen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schauer und Gewitter ab Donnerstag

Gewitter und Schauer ziehen am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte lieben zwischen 23 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Osten ab. Der Frieden währt nur kurz, denn in der zweiten Nachthälfte schauen die nächsten Schauer und Gewitter vorbei.

Der Freitag bleibt stark bewölkt. Vereinzelt ziehen Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bewölkt. Örtlich kann es regnen.