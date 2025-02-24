Das Wetter am Wochenende wird in Sachsen-Anhalt unbeständig. Es ziehen dichte Wolken und Schauer durch. Vereinzelt drohen auch Gewitter.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperatursturz am Wochenende mit Schauern und Gewittern

In Sachsen-Anhalt zeigt sich der Sommer im August in dieser Woche wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter der kommenden Tage bleibt in Sachsen-Anhalt abwechslungsreich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass die Temperaturen in dieser Woche deutlich sinken werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Dichte Wolken und einzelne Gewitter möglich

Am Freitag gibt es neben den vielen Wolken auch sonnige Abschnitte. Meist ist es trocken, in der Altmark ziehen im Tagesverlauf einzelne Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt.

Der Samstag ist stark bewölkt. Regional ziehen Schauer über Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag und am Abend sind von der Altmark bis über die Börde einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert sich die Wolkendecke auf.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Kaum Sonne und Regen

Am Sonntag wird es heiter mit wolkigen Abschnitten, weitgehend bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. In der Nacht zum Montag ist es locker bewölkt.

Die neue Woche startet am Montag heiter, teils wolkig. Bei maximal 23 Grad weht ein schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Dienstag ziehen wenige Wolkenfelder durch.