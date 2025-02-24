Von Halle bis zum Harz wird es ungemütlich: Der Herbst zeigt in Sachsen-Anhalt seine raue Seite mit Wind, Regen und Gewittern. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

In Sachsen-Anhalt steht eine stürmische Oktoberwoche bevor. Meteorologen warnen vor starken Windböen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Durch ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien gelangt kühle Meeresluft nach Sachsen-Anhalt und lässt die Temperaturen deutlich absinken.

Besonders im Harz ist weiterhin mit kräftigem Wind zu rechnen. Auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen mit bis zu 110 km/h.

Unbeständiges Wetter: Regen und Sturm in Sachsen-Anhalt

Am Dienstag, dem 28. Oktober, ist gebietsweise mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad. Sturmböen wüten weiterhin auf dem Brocken.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 29. Oktober, bleibt es wolkig und regnerisch. Im Harz sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad. Die Stärke der Sturmböen im Harz nimmt leicht ab.

Sachsen-Anhalt: Regnerischer Start in kurze Oktober-Arbeitswoche

Am Mittwoch, dem 29. Oktober, regnet es vereinzelt. Bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken sind weiter Sturmböen wahrscheinlich.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 30. Oktober, ist es stark bewölkt. Es kann regnen. Der DWD geht vom starken Wind auf dem Brocken aus.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost ab Donnerstag möglich

Am Donnerstag, dem 30. Oktober, lockert sich die dichte Bewölkung im Laufe des Tages immer weiter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. Gebietsweise gibt es Windböen, weiterhin sind Sturmböen auf dem Brocken möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 31. Oktober, soll es trocken bleiben. Der Wind weht schwach. In Bodennähe kann es bei bis zu -1 Grad zu Frost kommen.

Wetter zum Reformationstag in Sachsen-Anhalt: Kein Regen, aber viele Wolken

Am Freitag, dem 31. Oktober, bleibt es wolkig, aber trocken. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung jedoch zu. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad, im Harz höchstens 12 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 1. November, bleibt es trotz der dichten Wolken niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad.