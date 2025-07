So wird das Wochenende zwischen Sonne, Wolken und Schauern in Sachsen-Anhalt

Sonne, Wolken, Regen: Das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt wird abwechslungsreich.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich wechselhaft. Von sommerlichen Temperaturen über dichte Wolkenfelder bis hin zu vereinzelten Regenschauern ist alles dabei.

Auch interessant: Abkühlung – Diese praktischen Tipps und Tricks helfen bei hohen Temperaturen wirklich

Wetter am Freitag in Sachsen-Anhalt: Mix aus Sonne und Wolken

Am Freitag bleibt das Wetter heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen angenehme Werte zwischen 24 und 26 Grad, im Harz bewegen sich die Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad.

Auch interessant: Sachsen-Anhalt trocknet aus – Bauern bangen um Ernte

In der Nacht zum Samstag ist es zunächst gering bewölkt. In den frühen Morgenstunden nimmt die Bewölkung in der Altmark zu, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und acht Grad.

Wetter am Wochenende: sommerliche Temperaturen, aber auch Regen möglich

Der Samstag zeigt sich überwiegend bewölkt. Es bleibt größtenteils trocken, lediglich in der Altmark können am Nachmittag vereinzelte Schauer auftreten. Es werden Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad, im Harz 23 bis 26 Grad erreicht. In der Nacht zum Sonntag ziehen vermehrt Wolkenfelder durch. Es kann, vor allem in der Altmark und Börde, leicht regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 16 und 13 Grad.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Die Wolken haben Sachsen-Anhalt auch am Sonntag nicht verlassen. Ab dem Nachmittag kann es örtlichen leichten Regen geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad, im Harz werden 20 bis 24 Grad erwartet. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt, mit einigen Schauern. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 16 und zwölf Grad.

Auch der Montag startet wie schon das Wochenende bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen wiederholt Schauer durch, ab dem Nachmittag können örtlich Gewitter auftreten. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad, im Harz werden 17 bis 21 Grad gemessen. Stürmische Böen auf dem Brocken sind möglich. In der Nacht zum Dienstag bleibt es weiterhin bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 14 bis neun Grad.