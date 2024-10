Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird wechselhaft. Neben Temperaturen von bis zu 19 Grad wird es in der Nacht Frost geben.

Frostige Minustemperaturen in der Nacht - goldener Herbst kommt am Freitag zurück

Wetter in Sachsen-Anhalt

Das Wetter in Sachsen-Anhalt im Oktober wird wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Dienstag bleibt es in Sachsen-Anhalt stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Im ganzen Bundesland ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlicher Regen möglich.

In der Nacht auf Mittwoch drohen Nebelfelder. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen sieben und fünf Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost in der Nacht - goldener Herbst am Freitag

Am Mittwoch selbst dann maximal 14 bis 16 Grad. In der Nacht auf Donnerstag ist es zwar wolkig, laut dem DWD bleibt es jedoch meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad ab. Es droht Frost.

Am Donnerstag bessert sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder. Bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad bleibt es heiter. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen nur noch auf bis zu sechs Grad ab.

Am Freitag kommt dann der goldene Herbst zurück. Viel Sonnenschein, kaum Wolken und kein Regen erwartet Sachsen-Anhalt dann bei Temperaturen von bis zu 19 Grad. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu sechs Grad erneut ab.