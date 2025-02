Daten des Deutschen Wetterdienstes verraten, wo 2024 in Sachsen-Anhalt die Wetterrekorde gebrochen wurden. Die Einwohner der sonnigsten Stadt konnten sich 2024 über fünf Sonnenstunden am Tag freuen.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat Daten zu den Wetterrekorden in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2024 veröffentlicht.

Magdeburg/Halle (Saale). Draußen ist es grau, kalt und trübe – typisch Winter in Sachsen-Anhalt. Während sich die meisten in Anbetracht des Wetters in dicken Jacken verkriechen und nach der nächsten Tasse Tee greifen, lohnt sich ein Blick zurück auf das Jahr 2024.

Denn es gab auch Tage, an denen die Sonne regelrecht verwöhnte. Mit Daten des Deutschen Wetterdienstes konnten die Spitzenreiter-Orte in Sachsen-Anhalt ermittelt werden.

Statistik des Wetterdiensts: Wittenberg war 2024 sonnigster Ort in Sachsen-Anhalt

Besonders gutes Wetter hatten im vergangenen Jahr die Einwohner von Wittenberg. Dort hat insgesamt 1.790,5 Stunden die Sonne geschienen, was fast fünf Sonnenstunden am Tag entspricht. Der sonnigste Tag wurde auf dem Brocken gemessen. Am 25. Juni schien die Sonne dort ganze 15,8 Stunden.

Insgesamt kann der Brocken in Sachen Sonne allerdings nicht punkten. Mit nur 1.586,2 Sonnenstunden bildet er in der Jahressumme das Schlusslicht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Brocken ist Spitzenreiter in vier Kategorien

Wenn es ums Thema Regen geht, steht der Brocken hingegen wortwörtlich ganz oben. Mit 1.495,8 Millimetern Jahresniederschlag war es dort am feuchtesten. Dagegen blieb es in Halle-Döllnitz mit nur 490,2 Millimetern vergleichsweise trocken.

Den höchsten Tagesniederschlag verzeichnete Kemberg-Radis im Landkreis Wittenberg am 14. August mit satten 84 Millimetern.

Knackig-kalte Temperaturen in Harzgerode

Wer am 29. August in Möckern-Drewitz unterwegs war, konnte sich förmlich die Sohlen verbrennen: Dort wurde mit 35,2 Grad Celsius die höchste Temperatur des Jahres gemessen. Harzgerode hingegen musste am 10. Januar 2024 richtig frieren. Dort sank das Thermometer auf knackige minus 16,2 Grad Celsius, die tiefste Temperatur des Jahres.

Die höchste Jahresmitteltemperatur wurde in Magdeburg gemessen. Durchschnittlich war es in der Landeshauptstadt 12,1 Grad Celsius warm. Beim niedrigsten Jahresmittel schafft es der Brocken ein viertes Mal aufs Treppchen. Dort war es im Durchschnitt nur 5,8 Grad Celsius warm.