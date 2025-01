Bauernregeln halfen Landwirten über viele Jahrhunderte dabei, das Wetter der kommenden Monate einzuschätzen. Was verrät das Wetter des Februars über den Rest des Jahres? Diese Bauernregeln gibt es für den Februar.

Was sagen die Bauernregeln für den Februar voraus?

Magdeburg. - Es gibt sie seit Jahrhunderten und sie halfen Landwirten bei der Arbeit: Bauernregeln. "Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr" - so heißt es seit hunderten von Jahren. Wie wird also das Wetter im Februar? Und was bedeutet das für den Rest des Jahres?

Wie wird das Wetter im Februar 2025?

Die Temperaturen Anfang Februar 2025 werden laut 10-Tage-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mild. Am Mittwoch und Donnerstag liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 10. Die Temperaturen sollen danach leicht sinken. Es werden einzelne Schauer und später zeitweise Regen erwartet, der teilweise in oder Schneeregen übergehen kann.

Ab dem Wochenende ändern sich die Temperaturen kaum, nur in den in Hochlagen ist mit Dauerfrost zu rechnen. Das Wetter gibt sich ansonsten wechselnd oder stark bewölkt, gebietsweise sind Regen und Schauer zu erwarten.

In der Nacht zum Sonntag kühlen sich die Temperaturen ab. Der DWD warnt vor Glättegefahr.

Die Prognose für die nächste Woche ist laut DWD noch unsicher. Wahrscheinlich wird es aber ruhiges, niederschlagsarmes und kühles Wetter geben.

Lesen Sie auch: Winter-Wetter oder Frühlings-Vorbote? Das sagen die Bauernregeln über den Januar

Wetter im Februar und März - Wann kommt der Frühling?

Laut 42-Tage-Wettertrend von wetter.de steht Deutschland ein ungewöhnlich trockener und milder Februar bevor. Besonders auffällig sind dabei die fast frühlingshaften Temperaturen und der Mangel an Niederschlag. Einzig die Berge könnten noch ein Wintergefühl vermitteln.

Überhaupt könnte sich der Februar demnach bereits wie eine Vorbereitung auf den Frühling anfühlen. Die vorhergesagten Temperaturen im zweistelligen Bereich lassen das zumindest vermuten. Auf jeden Fall orientieren sich die Gradzahlen deutlich nach oben. In den Nächten hat der Frost aber häufig ein Wörtchen mitzureden. Es bleibt abzuwarten, wann der Frühling in Sachsen-Anhalt einzieht.

Bauernregeln für den Februar

Der Feber muss stürmen und blasen, soll das Vieh im Lenze grasen - Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben

- Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben Spielen die Mücken im Februar, frier’n Schaf' und Bien' das ganze Jahr - Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet

- Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr - Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet

- Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet Je nasser ist der Februar, desto nasser wird das ganze Jahr - Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin

- Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin Ist der Februar trocken und kalt, kommt im Frühjahr Hitze bald - Geringe Niedeschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjarsanbruch mit Wärme an

- Geringe Niedeschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjarsanbruch mit Wärme an Februar mit Frost und Wind macht die Ostertage lind - Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen

- Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen Wenn's im Februar nicht schneit, schneit's in der Osterzeit

Im Hornung* Schnee und Eis, macht den Sommer lang und heiß - (*alte Bezeichnung für den Februar)

Hundertjähriger Kalender

Laut des Hundertjährigen Kalenders, ist das Wetter im Februar wegweisend für die Temperaturen im Frühjahr. Wenn das Wetter im Februar demzufolge nicht jahreszeitgemäß kühl und niederschlagsreich ist, sind die Aussichten für milde und warme Frühlings- und Sommermonate eher schlecht.

Lesen Sie auch: Frühlingszeit: Was sagen die Bauernregeln über das Wetter im März?

Regnet es im Februar viel, so wirkt sich das auch auf die Fruchtbarkeit von Ackeböden, Wiesen und Wäldern aus. Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.