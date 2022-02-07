Bauernregeln halfen Landwirten über viele Jahrhunderte dabei, das Wetter der kommenden Monate einzuschätzen. Was verrät das Wetter des Februars über den Rest des Jahres? Diese Bauernregeln gibt es für den Februar.

Seit Jahrhunderten schwören viele Menschen auf Bauernregeln. Doch was sagt das aktuelle Wetter laut ihnen über den weiteren Verlauf des Jahres aus?

Magdeburg/Halle (Saale). - Es gibt sie seit Jahrhunderten und sie halfen Landwirten bei der Arbeit: Bauernregeln. "Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr" - so heißt es seit hunderten von Jahren. Wie wird also das Wetter im Februar? Und was bedeutet das für den Rest des Jahres?

Wie wird das Wetter im Februar 2026?

Die Temperaturen Anfang Februar 2026 werden laut 10-Tage-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trocken und kalt. Aktuell hat Sachsen-Anhalt mit Frost, Glätte und Schnee zu kämpfen. An den meisten Tagen erreichen die Temperaturen nicht einmal die 0 Grad Marke.

Eine konkrete Vorhersage kann jedoch erst ab dem 8. Februar getroffen werden, da Meteorologen zuerst die möglicherweise bevorstehende Spaltung des Polarwirbels abwarten wollen.

Wetter im Februar und März - Wann kommt der Frühling?

Laut dem 42-Tage-Trend von Wetter.de trifft der Winter den Osten so heftig wie schon lange nicht mehr. Zwischen Schnee, gefrierender Nässe, Glatteis und einem bitterkalten Wind blieb für Frühlingsambitionen bislang keine Zeit. Der Januar schnitt - verglichen mit den letzten drei Jahrzehnten - knapp 3 Grad zu kalt ab.

Für die erste Februarhälfte ist bisher keine Besserung in Sicht. Selbst Tiefstwerte unter -15 Grad sind laut der Vorhersage demnach nicht auszuschließen. Die Chancen aufs große Tauen steigen - analog zum Norden - erst im letzten Monatsdrittel deutlich an.

Diese Bauernregel vom Februar könnte 2026 eintreffen

Sollten sich die aktuellen Wettervorhersagen bewahrheiten, könnte in diesem Jahr die Bauernregel "Ist der Februar trocken und kalt, kommt im Frühjahr Hitze bald" eintreffen. Die geringen Niederschläge und die derzeit anhaltenden frostigen Temperaturen deuten zumindest darauf hin. Ob uns ein baldiger Frühjahrsanbruch mit Hitze bevorsteht, ist jedoch aktuell noch unklar.

Bauernregeln für den Februar

Der Feber muss stürmen und blasen, soll das Vieh im Lenze grasen - Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben

- Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben Spielen die Mücken im Februar, frier’n Schaf' und Bien' das ganze Jahr - Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet

- Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr - Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet

- Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet Je nasser ist der Februar, desto nasser wird das ganze Jahr - Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin

- Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin Ist der Februar trocken und kalt, kommt im Frühjahr Hitze bald - Geringe Niederschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjahrsanbruch mit Wärme an

- Geringe Niederschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjahrsanbruch mit Wärme an Februar mit Frost und Wind macht die Ostertage lind - Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen

- Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen Wenn's im Februar nicht schneit, schneit's in der Osterzeit

Im Hornung* Schnee und Eis, macht den Sommer lang und heiß - (*alte Bezeichnung für den Februar)

Hundertjähriger Kalender

Laut des Hundertjährigen Kalenders, ist das Wetter im Februar wegweisend für die Temperaturen im Frühjahr. Wenn das Wetter im Februar demzufolge nicht jahreszeitgemäß kühl und niederschlagsreich ist, sind die Aussichten für milde und warme Frühlings- und Sommermonate eher schlecht.

Regnet es im Februar viel, so wirkt sich das auch auf die Fruchtbarkeit von Ackerböden, Wiesen und Wäldern aus. Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.