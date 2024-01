Magdeburg/DUR - Es ist kalt in Sachsen-Anhalt. In der zweiten Januarwoche herrschen Minusgrade. Die Temperaturanzeige bleibt auch in den kommenden Tagen unter dem Nullpunkt. Die Tageshöchstwerte liegen laut Deutschen Wetterdienst am Mittwoch zwischen -7 und - 3 Grad, der Himmel ist meist wolkenlos, die Sonne scheint.

Ab Mittwochabend gilt vom Deutschen Wetterdienst zudem erneut eine amtliche Warnung vor strengem Frost. Folgende Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt sind betroffen:

Altmarkkreis Salzwedel

Anhalt-Bitterfeld

Burgenlandkreis

Börde

Stadt Dessau-Roßlau

Harz - Bergland (Oberharz)

Kreis Harz - Tiefland

Stadt Halle (Saale)

Jerichower Land

Stadt Magdeburg

Mansfeld-Südharz

Salzlandkreis

Kreis Stendal

Saalekreis

Wittenberg

Die Gefahr des Auftretens von strengem Frost gilt von Mittwoch, 10. Januar, 18 Uhr bis Donnerstag, 11. Januar, 10 Uhr.

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich in Sachsen-Anhalt

Dauerfrost und eisige Temperaturen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu erwarten. Dabei können die Temperaturen auf bis zu -12 Grad sinken.

Im Laufe des Tages klettert das Thermometer am Donnerstag dann wieder ein wenig höher. Temperaturen von -2 bis 1 Grad werden erwartet. Dabei scheint die Sonne. Ab Nachmittag zieht von Nordosten eine hochnebelartige Bewölkung auf, wodurch zeitweise Schneegriesel fallen kann. Ein schwacher Wind weht im Norden Sachsen-Anhalts.

In der Nacht zum Freitag ist es weiter hochnebelartig bewölkt, Schnee oder Schneegriesel sind möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und -5 Grad.

Wetter am Wochenende weiter kühl - Schneegriesel möglich

Am Freitag ist der Himmel stark bewölkt, Sprühregen oder Schneegriesel ist möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2 Grad. Ein schwacher Wind weht von Westen her.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -3 Grad, dabei kann es schneien. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, auf dem Brocken kann es stürmisch werden.

Wetter am Wochenende: Sturm auf dem Brocken angesagt

Am Samstag ist es weiterhin bedeckt. Schnee, Regen und Schneeregen ist angesagt. Auch gefrierender Regen ist nicht auszuschließen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad. Es weht ein mäßiger bis stark böiger Westwind, auf dem Brocken kann es stürmisch.

In der Nacht zum Sonntag kann es schneien, auch Schneeregen ist möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 2 Grad. Es herrscht weiterhin ein mäßiger bis stark böiger Westwind, auf dem Brocken bleibt es stürmisch.