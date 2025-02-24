Die neue Woche startet in Sachsen-Anhalt neblig. Auf dem Brocken wird es wieder stürmisch. Im Laufe der Woche fallen die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad.

Gefrierender Regen und Glättegefahr: So frostig wird die Weihnachtswoche

In der Weihnachtswoche gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in der Weihnachtswoche frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eisige Nächte und Sturmböen auf dem Brocken voraus. Eine leichte Chance auf Schnee besteht im Harz.

Am Montag, dem 22. Dezember, liegen die Höchstwerte zwischen vier und sieben Grad. Es bleibt bedeckt, teils zieht sogar Nebel auf. Auf dem Brocken herrschen bis Mittag stürmische Böen.

Nebliger Start in die Weihnachtswoche in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Dienstag, dem 23. Dezember, bleibt der Nebel bestehen. Die Temperaturen sinken bei örtlichem Regen auf bis zu minus vier Grad ab. Im Harz kann es glatt werden.

Glättegefahr am Dienstag: Gefrierender Regen im Harz möglich

Am Dienstag, dem 23. Dezember, ist es bedeckt, örtlich kann es zu Sprühregen kommen. Im Harz kann der Regen auch gefrieren. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und vier Grad. Auf dem Brocken stürmt es.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 24. Dezember, bleibt der Himmel bedeckt. Örtlich kann es zu Sprühregen oder Schneegriesel kommen. Die Tiefstwerte fallen auf bis zu minus vier Grad.

So frostig wird das Wetter am Heiligabend in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch, dem 24. Dezember, lockert sich die Bewölkung im Laufe des Tages immer weiter auf. Im Harz kann es örtlich leicht schneien. Vor allem am Morgen und am Abend rechnet der DWD mit Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus ein und plus ein Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 25. Dezember, bleibt es niederschlagsfrei, aber frostig. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus acht Grad. Im Harz wird es glatt. Auf dem Brocken herrscht Sturm.

Kein Schnee, dafür frostige Temperaturen zu Weihnachten in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 25. Dezember, ist es heiter und trocken. Bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus ein Grad herrscht Dauerfrost.

In der Nacht zu Freitag, dem 26. Dezember, bleibt es klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sieben bis minus zehn Grad. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.