Wetter in Sachsen-Anhalt: Der erste Schnee im Harz kündigt den meteorologischen Winteranfang an, begleitet von frostigen Temperaturen und Aussichten auf weiteren Schneefall.

Eiskristalle bilden sich bereits an den Gräsern und Pflanzen am Brocken.

Magdeburg/dpa/DUR. - Kurz vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember ist im Harz der erste Schnee gefallen. Hier gibt es einige Bilder. Darunter finden Sie die Aussichten für die kommenden Tage.

Ein Schneemann steht am Parkhaus im Harzort Schierke. (Foto: dpa)

Wintersportler stehen auf einer Piste am Wurmberg im Harz. (Foto: dpa)

Mit Schnee bedeckt ist das Ortseingangsschild von Schierke. (Foto: dpa)

Schierke: Mit Schnee bedeckt ist die Landschaft auf dem Brocken. (Foto: dpa)

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH HSB fährt durch die mit Raureif bedeckte Landschaft zum Brocken. (Foto: dpa)

Mit Raureif bedeckt ist ein Stempelkasten der Harzer Wandernadel im Nationalpark Harz am Brocken. (Foto: dpa)

Mit Raureif bedeckt ist die Landschaft im Nationalpark Harz am Brocken. (Foto: dpa)

Wetter: Aussichten für Sachsen-Anhalt

Regen, Frost und vereinzelt Schnee bestimmen das Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Am Vormittag wird es teilweise glatt auf den Straßen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte.

Ab Mittag fällt in der Südwesthälfte Regen und vor allem im Harz Schnee. Die Temperaturen liegen laut Wetterdienst bei ein bis vier Grad, im Harz je nach Höhenlage zwischen minus drei und plus zwei Grad.

In der Nacht zum Montag ist für Autofahrer Vorsicht geboten: Frost, Regen und Schneeregen machen die Straßen glatt. Im Harz fällt in Lagen von mehr als 600 Metern Schnee.

Die Tiefstwerte liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad. Am Montag geht es weiter mit Regen und Schneeregen bei zwei bis fünf, im Harz minus zwei bis plus zwei Grad.

Am Dienstag schneit es zeitweise. Die Temperaturen erreichen minus ein bis plus ein Grad, im Harz minus drei bis minus ein Grad.