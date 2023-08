Regen, Gewitter und kühle Temperaturen: Seit einigen Wochen macht der Sommer in Sachsen-Anhalt gefühlt eine Pause. Doch Besserung ist in Sicht: Im August wird das Wetter wieder angenehmer - Sonne und Wärme inklusive.

Magdeburg/DUR - Seit einigen Wochen könnte man meinen, es ist Herbst statt Sommer. Temperaturen knapp über 20 Grad und viele Wolken; Regen, stürmischer Wind und Gewitter prägten das Wetter in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen. Doch nun ist Besserung in Sicht.

Wetter Sachsen-Anhalt im August: Temperaturen über 30 Grad und weniger Regen

Startet die Woche doch noch relativ kühl mit Maximaltemperaturen von 21 Grad, so klettert die Thermometeranzeige zum Wochenende hin immer weiter. Ab dem Freitag bleibt das Temperatur-Niveau laut Deutschen Wetterdienst mehrtätig bei um die 25 Grad.

In der kommenden Woche steigert sich dies dann kontinuierlich bis schließlich die 30-Grad-Marke erreicht wird. Laut Wetter.de könnte die Spitze dann Ende kommender Woche mit 35 Grad erreicht werden.

Im Video: Wie Sonne, Wolken, CO2 und andere Faktoren das Klima bestimmen

Video: ZDF/Terra X/Story House Productions/Gruppe 5/Luise Wagner, Jonas Sichert, Andreas Hougardy, Rudi Kirschen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de, CC BY 4.0 .

Wetter in Sachsen-Anhalt: Es wird wieder wärmer - der Regen lässt nach

Durch mögliche Hitzegewitter und erwartbarem Regen kühlt es dann zwar leicht ab, doch die warmen Temperaturen bleiben im August erhalten und ziehen voraussichtlich bis in den September hinein einen roten Warm-Wetter-Faden.

Neben der deutlichen Temperatursteigerung könnte es außerdem mehrere Regen-Pausen geben. Laut Prognosen werden die Niederschläge ab Monatsmitte nämlich wieder dürftiger ausfallen.