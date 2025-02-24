Ab Mittwoch ziehen wieder vermehrt Wolken in Sachsen-Anhalt auf. Die Temperaturen bleiben mild, doch die Sonne lässt sich ab der Wochenmitte seltener blicken. Auf dem Brocken ist allerdings mit orkanartigen Windböen zu rechnen.

In der dritten Dezemberwoche gibt es in Sachsen-Anhalt überwiegend graues Winterwetter.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in dieser Woche von einem Hochdruckgebiet bestimmt. Es bringt milde Luft aus dem Süden mit, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Ausflügler, die sich auf den Weg zum Brocken machen, seien jedoch gewarnt: Dort kann es ab Donnerstagnacht Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 85 Kilometer pro Stunde geben.

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt zur Wochenmitte wechselhaft

Am Mittwoch, dem 17. Dezember, zeigt sich der Himmel zunächst oft heiter. Im Tagesverlauf rechnet der DWD aber mit mehr Wolken. Es bleibt laut den Experten dennoch trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 8 Grad Celsius, im Harz teilweise bis 10 Grad Celsius. Der Südwestwind weht schwach.

In der Nacht zum Donnerstag, dem 18. Dezember, ist es wolkig bis stark bewölkt, meist ohne Niederschlag. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad bei schwachem Wind. Auf dem Brocken sind jedoch Sturmböen möglich.

Orkanartige Böen auf dem Brocken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 18. Dezember, ziehen Wolken auf, es gibt tagsüber aber auch immer wieder heitere Zeiten. Mit Niederschlägen rechnen die Experten nicht. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Der Südwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken ist erneut mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Freitag, dem 19. Dezember, ziehen von der Altmark bis zum Harz Wolken auf, ansonsten bleibt es zumeist klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.

Der Südwind frischt mäßig auf, im Harz sind Windböen möglich. Auf dem Brocken sind erneut schwere Sturmböen zu erwarten, die laut DWD teils orkanartig ausfallen können.

Wetter zum Wochenende: Freitag startet mit Sonne

Am Freitag, dem 19. Dezember, startet der Tag sonnig, im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu. Es bleibt zunächst niederschlagsfrei, so der DWD. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 12 Grad, im Harz 7 bis 9 Grad. Der Südwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

In der Nacht zum Samstag, dem 20. Dezember, wird es stark bewölkt, zeitweise fällt leichter Regen. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad. Der Wind dreht auf Südwest und frischt auf dem Brocken erneut stürmisch auf.

Samstag zeigt sich der Himmel voller Wolken

Während es am Freitag noch sonnige Abschnitte gab, ist der Samstag, 20. Dezember, geprägt von Wolken - gelegentlich kann es regnen. Erst gegen Abend lockert die Wolkendecke von Süden her auf.

Die Höchstwerte liegen Angaben zufolge zwischen 7 und 9 Grad Celsius, im Harz zwischen 4 bis 7 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag, dem 21. Dezember, ist es überwiegend niederschlagsfrei und wechseln bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 1 bis 4 Grad.