Der Freitag bringt sommerliche Temperaturen in Sachsen-Anhalt. Doch erneut sind schwere Gewitter möglich. Das sind die aktuellen Aussichten.

Schwere Gewitter und Unwetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Magdeburg/Halle (Saale). - In Sachsen-Anhalt werden erneut Gewitter und teilweise Unwetter erwartet. Der späte Vormittag bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts örtlich heftigen Starkregen mit bis 30 Litern pro Quadratmeter. Auch Sturmböen und Hagel seien vereinzelt möglich.

Die Gewitter ziehen demnach nach Nordosten und lassen am Nachmittag und Abend nach. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 28 Grad, im Harz bei bis zu 24 Grad.

Für den Landkreis Wittenberg gilt noch bis 8.30 Uhr eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter des Deutschen Wetterdienstes.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

In der Nacht zum Samstag gibt es laut DWD gelegentlich leichten bis mäßigen Regen bei Tiefsttemperaturen von bis zu 13 Grad.

Der Samstag bringt viele Wolken und örtliche Schauer bei bis zu 24 Grad, im Harz bis zu 21 Grad.