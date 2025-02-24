Es bleibt kalt in Sachsen-Anhalt. Während im Harz weiterhin mit Schneefall zu rechnen ist, sorgen Minustemperaturen auch andernorts für glatte Straßen.

Der Winter hat Sachsen-Anhalt erreicht: Im Harz gibt es Schnee.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein umfangreiches Tief über Mitteleuropa schickt weiterhin feuchtkalte Luft nach Sachsen-Anhalt. Damit bleibt es winterlich-frisch – örtlich mit Frost, Glätte und im Harz mit etwas Schnee.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schneefall im Harz und Minustemperaturen in der Nacht

Am Dienstag, dem 25. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Dunst und Nebel zu rechnen. Niederschlag soll es den Prognosen zufolge am Vormittag zunächst nicht geben, erst im Tagesverlauf werden Regen oder Schneeregen erwartet. Im Harz kann es auch zu etwas Schneefall kommen.

Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Harz zwischen 0 und 2 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 26. November, kann es zeitweise regnen. Auch Schneeregen oder Schneefall sind möglich, besonders im Harz. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und 1 Grad. Lokal herrscht Glättegefahr.

Starke Bewölkung und eisige Temperaturen zur Wochenmitte

Auch am Mittwoch, dem 26. November, bleibt der Himmel stark bewölkt, Niederschläge fallen den Prognosen zufolge nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Harz zwischen -3 und 2 Grad. Es weht ein schwacher Westwind.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 27. November, ist es wechselnd bis stark bewölkt. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen -4 und 0 Grad niederschlagsfrei.

Sturmböen auf dem Brocken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 27. November, dominieren erneut Wolken, teils ist es stark bewölkt. Regen wird es laut den Meteorologen kaum geben. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad, im Harz auf –1 bis +2 Grad. Der Wind frischt auf – schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, auf dem Brocken sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Freitag, dem 28. November, bleibt es wolkig bis stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf –1 Grad in der Altmark, auf –3 Grad im Burgenland und im Harz sogar auf –5 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken mit Sturmstärke.

Wolken und Regen zum Wochenende

Der Freitag, der 28. November, zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt. Für den Abend rechnet der DWD im Nordwesten mit Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Harz zwischen 1 und 4 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlicher und südwestlicher Richtung, auf dem Brocken ist erneut Sturm angesagt.

In der Nacht zum Samstag, dem 29. November, bleibt es dicht bewölkt, teilweise soll es regnen. Die Temperaturen gehen auf 2 bis –3 Grad zurück, im Harz bis –2 Grad.