Glätte, eisiger Frost und Schneeschauer prägen die kommenden Tage in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Winter ist gekommen, um zu bleiben

Zum Jahresanfang gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter und glatte Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – In der zweiten Januarwoche bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckkomplex kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Sachsen-Anhalt.

Das bedeutet: Es bleibt kalt und frostig. Die Temperaturen klettern im Laufe der Woche nicht über 0 Grad hinaus. Durch überfrierende Nässe kann es glatt auf den Straßen werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glättegefahr und Schneeschauer am Montag

Am Montag, dem 5. Januar, ist es teils heiter und überwiegend trocken. Am späten Abend kann es zu Schneeschauern kommen. Dann droht den Angaben zufolge regional Glätte auf den Straßen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und 0 Grad Celsius, im Harz um -4 Grad Celsius.

In der Nacht zu Dienstag, dem 6. Januar, kann es laut DWD ebenfalls zu Schneeschauern und Glätte kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu -8 Grad Celsius.

Frostiger Feiertag: An Allerheiligen bleibt es kalt

Auch am Dienstag, dem 6. Januar, bleibt es bei Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad – im Harz zwischen -6 und -4 Grad – frostig. Der Himmel zeigt sich wolkig, gebietsweise heiter.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 7. Januar, bleibt es bei Temperaturen zwischen -4 und -8 Grad niederschlagsfrei. Klart der Himmel über verschneitem Gebiet auf, kann es hier sogar strengen Frost bis zu -11 Grad geben.

Sturmböen zur Wochenmitte auf dem Brocken erwartet

Leichter Schneefall bei wechselnder bis starker Bewölkung ist laut DWD am Mittwoch, dem 7. Januar, zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich um die 0 Grad. Im Harz bleibt es bei -5 bis -2 Grad kalt. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

Auch in der Nacht zu Donnerstag, dem 8. Januar, ist örtlich leichter Schneefall zu erwarten. Es bleibt bei -5 bis -3 Grad, im Harz bis -7 Grad, frostig. Auf dem Brocken ist es stürmisch.

Bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius ist auch am Donnerstag, dem 8. Januar, Schneefall möglich. Die Temperaturen im Harz liegen laut DWD bei -4 bis -2 Grad. Auf dem Brocken sind Sturmböen zu erwarten.

In der Nacht zu Freitag, dem 9. Januar, bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad, im Harz sind bis zu -5 Grad möglich. Auf dem Brocken werden Angaben zufolge schwere Sturmböen erwartet.