Wetter Vorsicht auf den Straßen: Wetterdienst warnt vor Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

Glatte Straßen und Schnee erwarten die Menschen am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag erwarten die Meteorologen Glatteis durch gefrierenden Regen. Welche Regionen betroffen sind.