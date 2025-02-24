Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch am Dienstag ungemütlich. Autofahrer müssen sich im Harz auf Schnee und glatte Straßen einstellen.

Schnee, Schneeregen und Glätte! So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Langsam zieht der Winter in Sachsen-Anhalt ein: In den Hochlagen des Harzes ist mit Schneefall und Glätte durch Neuschnee zu rechnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wolken, Regen und Schneeschauer am Dienstag

Am Dienstag, dem 18. November, zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, regional treten schwache Schauer auf. Im Harz kommt es zu Schneefall, in tieferen Lagen zu Schneeregen. Der Oberharz bleibt von Glätte gefährdet.

Die Temperaturen erreichen 4 bis 7 Grad, im Harz 1 bis 4 Grad. Es weht mäßiger Südwestwind, auf dem Brocken zeitweise mit stürmischen Böen.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 19. November, bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich treten Regen- oder Schneeregenschauer auf, im Harz vermehrt Schneefall mit Glätte. Die Tiefstwerte liegen um 0 Grad, im Harz bis -3 Grad. Der Südwest- bis Südwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken weiterhin mit Sturmböen.

Wetter zur Wochenmitte: Sturmböen auf dem Brocken

Am Mittwoch, dem 19. November, bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Von Westen setzt zunehmend leichter Regen ein, im Harz fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 6 Grad, im Harz zwischen 0 und 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Auf dem Brocken sind bei maximal -4 Grad erneut Sturmböen zu erwarten.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 20. November, ist der Himmel überwiegend stark bewölkt, zeitweise fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Die Tiefstwerte liegen um 0 Grad, im Harz bis -3 Grad mit streckenweiser Glätte. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Süden, auf dem Brocken weiterhin mit Sturmböen.

Erneuter Schnee im Harz am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 20. November, zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Von Westen ziehen zeitweise Regen- oder Schneeregenschauer auf, im Bergland fällt etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad, im Harz zwischen 0 und -2 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwestwind.

In der Nacht zu Freitag, dem 21. November, halten sich viele Wolken, vereinzelt fällt leichter Niederschlag. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -4 Grad. Es weht schwacher Wind.

Wetter zum Wochenende: Bewölkt und trocken am Freitag

Am Freitag, dem 21. November, bleibt es wechselnd, meist stark bewölkt. Im Harz lassen schwache Schneeschauer allmählich nach, sonst bleibt es überwiegend trocken. Zum Abend hin lockert die Bewölkung von Nordwesten auf. Die Temperaturen liegen bei nasskalten 2 bis 4 Grad, im Harz zwischen -5 und 1 Grad. Es weht schwacher Nordwestwind.

In der Nacht zu Samstag, dem 22. November, ist es gering bewölkt oder klar. Es tritt leichter, teils mäßiger Frost zwischen -2 und -7 Grad auf. Der Wind bleibt schwach.