Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit sommerlichen Temperaturen Mitte Juni in Sachsen-Anhalt. Bis zu 31 Grad werden erwartet. Das Wetter verschlechtert sich allerdings am Sonntag drastisch. Dann drohen Gewitter und Starkregen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Mitte Juni von seiner besten Seite. War es nach Pfingsten noch unbeständig, kommt nun der Sommer zurück. Bis zu 31 Grad werden erwartet. Am Sonntag drohen Gewitter, Starkregen und Sturmböen.

Am Donnerstag bleibt es sonnig. Nur einzelne Quellwolken verdunkeln den Himmel über Sachsen-Anhalt kurzzeitig. Die Temperaturen liegen im Harz zwischen 18 und 22 Grad, in den weiteren Teilen des Bundeslandes zwischen 23 und 25 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte dann auf bis zu acht Grad ab.

Am Freitag zeigt sich häufig die Sonne über Sachsen-Anhalt. Nur vereinzelte Schleierwolken werden erwartet. Das Thermometer klettert auf bis zu 28 Grad. In der klaren Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann auf bis zu neun Grad ab.

Am Samstag selbst dann erneut viel Sonnenschein und kein Niederschlag bei Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 14 Grad ab. Gegen Morgen erwartet der Wetterdienst an der Grenze zu Niedersachsen eine geringe Schauer- und Gewitterneigung.

Am Sonntag ziehen Wolken auf und von Westen her drohen Schauer und teils kräftige Gewitter mit heftigem Starkregen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad an. In Gewitternähe werden Sturmböen erwartet. In der Nacht zu Montag ziehen die Niederschläge in Richtung Osten ab. Es kühlt sich auf bis zu elf Grad ab.