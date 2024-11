Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird verbessert sich am Wochenende wieder etwas. Sogar die Sonne wird sich ab und an zeigen. Dennoch drohen Frost, Glätte und Nebel.

Trotz Glätte und Nebel: Sonne in Sicht – So wird das Wetter am Wochenende

Wetter: Am letzten Novemberwochenende zeigt sich in Sachsen-Anhalt ab und an die Sonne.

Magdeburg/Halle (Saale). - Für Sachsen-Anhalt erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am letzten Novemberwochenende Glätte und Nebel, aber auch Sonne.

Ab Montag drohen auf dem Brocken erneut schwere Sturmböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sonne am Wochenende, Sturmböen auf dem Brocken

Am Freitag lockert sich das Wetter ab Nachmittag auf. Es bleibt meist niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu sechs Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu minus vier Grad ab. Es drohen Nebel, Frost und Glätte.

Auch interessant: Viele Weihnachtsmärkte öffnen bei extrem milden Temperaturen

Am Samstag selbst erwartet der DWD keinen Niederschlag bei etwas mehr Sonnenschein. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu sechs Grad an. In der Nacht zu Sonntag drohen erneut Glätte und Nebel. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad ab.

Am Sonntag steigen die Höchstwerte erneut auf bis zu sechs Grad an. Der DWD sagt keinen Niederschlag nach Auflösung der örtlichen Nebelfelder voraus. Sogar die Sonne wird sich bei Temperaturen von bis zu sechs Grad ab und an zeigen. In der Nacht zu Montag zieht von Westen her dichte Bewölkerung auf. Im Harz kann es dann laut DWD örtlichen Schneeregen sowie Sturmböen geben.

Lesen Sie auch: Wetter und Schnee - Wann werden im Winter Reifen gewechselt und was ist bei Kauf und Nutzung zu beachten?

Am Montag selbst steigen die Temperaturen auf bis zu neun Grad an. Auf dem Brocken drohen erneut schwere Sturmböen und in der Nacht zu Dienstag Schneefall.