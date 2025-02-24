Mild, ruhig und sonnig: Sachsen-Anhalt erlebt in den kommenden Tagen goldenes Herbstwetter. Nur auf dem Brocken wird es zeitweise stürmisch – sonst bleibt es trocken und ungewöhnlich warm für Anfang November.

Goldener Herbst von der schönsten Seite: Milde Temperaturen mit ganz viel Sonne

In der ersten Novemberwoche erwartet Sachsen-Anhalt einen goldenen Herbst.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zwischen einem Hoch über dem Alpenraum und tiefem Luftdruck über dem nördlichen Ostatlantik strömt derzeit mit südwestlicher Strömung feuchte, aber warme Meeresluft nach Deutschland. Von den Fronten des Tiefdruckkomplexes bleibt Sachsen-Anhalt allerdings verschont – das Wetter bleibt also weitgehend ruhig.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Mildes Herbstwetter, aber Frost in der Nacht möglich

Am Mittwoch, dem 5. November, zeigt sich der goldene Herbst von seiner besten Seite: viel Sonne, trocken und nochmals wärmer. Die Höchstwerte erreichen bei schwachem Südwind 15 bis 17 Grad, im Harz zwischen 10 und 15 Grad. Im Harz frischt der Wind zeitweise böig auf, auf dem Brocken sind erneut stürmische Böen möglich.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Donnerstag, dem 6. November, bleibt es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad, in Senken des Burgenlands und Mansfelder Lands bis 0 Grad. Aus Süden kommt schwacher Wind.

Viel Sonne und milde Temperaturen am Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 6. November, ziehen Schleierwolken in Sachsen-Anhalt auf. Ansonsten bleibt es aber sonnig und trocken. Mit 13 bis 16 Grad setzt sich das ungewöhnlich milde Wetter fort.

In der Nacht zu Freitag, dem 7. November, kühlt es auf 3 bis –1 Grad ab. Örtlich kann sich Nebel bilden und in Bodennähe leichter Frost auftreten.

Lesen Sie auch: Die Elbe gräbt sich immer tiefer ein: 2026 beginnt der Bund mit der Rettung

Wetter in Sachsen-Anhalt: Trotz hoher Wolkenfelder kein Regen in Sicht

Am Freitag, dem 7. November, bleibt es nach Nebelauflösung zunächst heiter und trocken. Im weiteren Tagesverlauf ziehen von Westen her dichte Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen 9 bis 12 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 8. November, sind hochnebelartige Bewölkung sowie stellenweise Dunst und Nebel zu erwarten. Die Tiefstwerte sinken auf 4 bis –1 Grad bei schwachem Wind.

Vom Regen verschont: Nebel und Wolken am Samstag

Am Samstag, dem 8. November, ist es gebietsweise neblig. Zwischen einzelnen Wolken scheint die Sonne immer wieder durch. Der DWD rechnet nicht mit Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 5 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 9. November, bleibt es wolkig und neblig. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad ab. In Bodennähe kann sich Frost bilden.