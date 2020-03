Das Wetter zeigt sich in Sachsen-Anhalt von seiner besten Seite. Am Sonntag droht Schneeregen.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende zunächst sonnig, am Sonntag ziehen Wolken auf und es schneit. Laut dem Deutschen Wetterdienst liegen die Höchstwerte am Freitag bei 13 bis 17 Grad, im Harz bei maximal 13 Grad. Am Samstag bleibt es heiter bis wolkig bei 12 bis 15 Grad.

Nachts kühlt es ab auf Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Harz ist Glätte möglich. Am Sonntag wird es laut Vorhersage teils stark bewölkt mit Regen und Schneeregen. Im Harz schneit es.