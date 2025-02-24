Mild, ruhig und sonnig: Sachsen-Anhalt erlebt in den kommenden Tagen goldenes Herbstwetter. Hohe Schleierwolken ziehen über den Himmel. Es bleibt trocken und ungewöhnlich warm für Anfang November.

Viel Sonne und milde Temperaturen: Goldener Herbst zeigt sich von der schönsten Seite

Mit 16 Grad setzt sich der goldene Herbst in der ersten Novemberwoche auch am Donnerstag weiter fort.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zwischen einem Hoch über dem Alpenraum und tiefem Luftdruck über dem nördlichen Ostatlantik strömt derzeit mit südwestlicher Strömung feuchte, aber warme Meeresluft nach Deutschland. Von den Fronten des Tiefdruckkomplexes bleibt Sachsen-Anhalt allerdings verschont – das Wetter bleibt also weitgehend ruhig.

Viel Sonne und milde Temperaturen am Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 6. November, ziehen hohe Schleierwolken in Sachsen-Anhalt auf. Ansonsten bleibt es sonnig und trocken. Mit 13 bis 16 Grad setzt sich das ungewöhnlich milde Wetter fort.

In der Nacht zu Freitag, dem 7. November, kühlt es auf 3 bis –2 Grad ab. Örtlich kann sich Nebel bilden und in Bodennähe leichter Frost auftreten.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Trotz hoher Wolkenfelder kein Regen in Sicht

Am Freitag, dem 7. November, bleibt es nach Nebelauflösung zunächst heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen 9 bis 12 Grad. Am Abend kann sich gebietsweise erneut Nebel bilden.

In der Nacht zu Samstag, dem 8. November, sind hochnebelartige Bewölkung sowie stellenweise Dunst und Nebel zu erwarten. Die Tiefstwerte sinken auf 4 bis –1 Grad bei schwachem Wind.

So wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt: Wolkig und vereinzelte Regenschauer

Am Samstag, dem 8. November, ist es gebietsweise neblig. Zwischen einzelnen Wolken scheint die Sonne immer wieder durch. Der DWD rechnet nicht mit Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 10 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 9. November, bleibt es wolkig und neblig. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad ab. In Bodennähe kann sich Frost bilden.

Am Sonntag, dem 9. November, startet der Tag stark bewölkt mit leichten Regenschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 10. November, bleibt der Himmel bedeckt, örtlich kann es regnen. Es sind maximal 7 Grad möglich.