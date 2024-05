Nach dem sommerlichen Wetter der vergangenen Tage kann es ab Freitag in Teilen Sachsen-Anhalts ungemütlich werden. Das sind die Aussichten.

Warnung vor Gewittern und Sturm trotz hoher Temperaturen - So wird das Wetter am Wochenende

Magdeburg. - Das verlängerte Wochenende rund um Pfingsten bringt neben hohen Temperaturen auch viel Regen, Sturm und Gewitter in Sachsen-Anhalt mit sich.

Am Freitag wird das Wetter beispielsweise in der Altmark eher wolkig, nach Südwesten laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend ist es stark bewölkt, am Abend gibt es im Burgenland etwas Regen. Die Höchstwerte liegen von Süd nach Nord zwischen 20 und 27, im Harz 17 bis 22 Grad bei mäßigem Ost- bis Südostwind und mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Brocken droht Sturm.

Pfingstwochenende in Sachsen-Anhalt: So wird das Wetter

Am Samstag wird es laut DWD viele Wolken, kaum Sonne und gelegentlich Regen in Sachsen-Anhalt geben. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22, im Harz zwischen 15 und 19 Grad, gefolgt von schwachem Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag wird es viele Wolken und zögerlich nach Norden abziehenden Regen geben. Die Temperaturen kühlen sich auf 13 bis 9 Grad ab.

Am Sonntag wird es ungemütlich. Bei wechselnder bis starker Bewölkung kommt es wiederholt zur Entwicklung von Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 24, im Harz zwischen 18 und 22 Grad. Dazu ist schwacher Wind aus westlichen Richtungen zu erwarten.

Pfingstmontag in Sachsen-Anhalt: So wird das Wetter

In der Nacht zum Montag prognostiziert der DWD rasch abklingende Niederschläge und meist nur noch geringe Wolkendichte. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 11 und 7 Grad bei schwachem Wind aus West.

Am Montag geht es heiter weiter. Es gibt Quellwolken und am Nachmittag drohen einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 18 und 23 Grad. Dazu gibt es schwachen Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag durchziehen stellenweise Wolkenfeldern das Land. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Ein Temperaturrückgang auf 14 bis 11 Grad droht bei mäßigem Wind aus dem Norden.