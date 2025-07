Gewitter und Schauer am Freitag – Welche Regionen in Sachsen-Anhalt betroffen sind

Wetter: In Sachsen-Anhalt drohen einige Regenschauer und Gewitter in dieser Juli-Woche.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird eher ungemütlich in dieser Juli-Woche. Ein Mix aus Sonne und Regenschauern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen.

Wetter am Donnerstag: Bis zu 25 Grad und Sonne

Am Donnerstag regnet es nur vereinzelt, die Höchsttemperaturen betragen laut den Vorhersagen bis zu 25 Grad. Auch die Sonne zeigt sich dann wieder häufiger. In der Nacht zu Freitag gehen die Tiefstwerte auf bis zu elf Grad zurück. Es bleibt laut DWD meist niederschlagsfrei.

Am Freitag selbst wechseln sich anfangs noch Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf drohen vor allem in den östlichen Landkreisen Sachsen-Anhalts dann Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad an. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 13 Grad ab. Die Wolkendecke zieht sich dann zu. Es werden Schauer erwartet.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Schauer drohen am Wochenende

Am Samstag zieht im Tagesverlauf von Osten her gebietsweise Regen auf. Die Schauer können teils kräftig ausfallen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht zu Sonntag droht zeitweise Regen bei starker Bewölkerung und Temperaturen zwischen 15 und zwölf Grad.

Am Sonntag drohen erneut Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von bis zu 25 Grad. In der Nacht zu Montag sinkt die Gewitterwahrscheinlichkeit etwas, dennoch werden Schauer erwartet. Die Temperaturen gehen auf bis zu zwölf Grad zurück.