In Sachsen-Anhalt werden Schauer und Gewitter sowie Starkregen und Sturmböen erwartet. Der Sommer macht eine kurze Pause. Wie das Wetter wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt drohen Ende Juli Schauer, Starkregen und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich in der vorletzten Juli-Woche von seiner eher ungemütlichen Seite. Am Dienstag drohen sogar Starkregen und Gewitter.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Starkregen am Dienstag

Am Dienstag selbst herrscht weiterhin starke Bewölkerung. Erneut drohen besonders ab Nachmittag Schauer, Gewitter und Sturmböen mit Starkregen und Hagel bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Der Wetterdienst rechnet mit Sturmböen auf dem Brocken. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu zehn Grad ab.

Am Mittwoch steigen die Höchstwerte zwar auf bis zu 25 Grad an, es sind jedoch weiterhin Schauer zu erwarten. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es meist niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 15 und zehn Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sommer macht Pause – Gewitter und Regenschauer möglich

Am Donnerstag zeigt sich dann auch ab und zu die Sonne über Sachsen-Anhalt. Trotzdem drohen örtlich Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 16 und 13 Grad.

Am Freitag erwartet der DWD Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad. In der klaren Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 13 Grad ab.