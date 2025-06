Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Gewitter und Hagel in Sachsen-Anhalt. So wird das Wetter Anfang Juni.

Magdeburg/Halle (Saale). - Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt Anfang Juni eher ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Wetter: Gewitter in weiten Teilen Sachsen-Anhalts

Am Montag rechnet der DWD örtlich mit Schauen und ab Nachmittag mit einzelnen Gewittern. Auch drohen Sturmböen und Hagel. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 23 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ab.

Am Dienstag selbst bleibt es niederschlagsfrei. Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne über Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Tiefstwerte auf bis zu zwölf Grad ab.

Am Mittwoch ziehen von Südwesten her Schauer und lokale Gewitter mit hoher Starkregengefahr über das Land. Die Temperatur steigt auf bis zu 27 Grad an. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen. In der Nacht zu Donnerstag droht örtlicher Regen. Die Gewitterneigung lässt laut DWD allerdings leicht nach. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu elf Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Es werden Schauer und Gewitter erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zu Freitag droht von Westen her Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und zehn Grad.