Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen über Sachsen-Anhalt Gewitter und Regenschauer auf. So wird das Wetter am Wochenende.

Warnung vor Gewittern und Sturmböen: So ungemütlich wird das Wochenende

Wetter in Sachsen-Anhalt

Wetter im Mai: In Sachsen-Anhalt drohen Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird ungemütlicher. Es drohen Schauer, Gewitter und Sturmböen.

Wetter Sachsen-Anhalt: Gewitter, Regenschauer, Graupel und Sturmböen am Wochenende

Am Freitag erwartet der DWD Schauer und erneut Gewitter mit Graupel. Am Abend lockert es sich bei Höchstwerten von bis zu 16 Grad etwas auf. Auf dem Brocken herrschen erneut Sturmböen. In der Nacht zu Samstag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten zwischen sechs und zwei Grad.

Am Samstag bleibt es laut DWD überwiegend trocken, bei Temperaturen zwischen zwölf und 19 Grad. In der Nacht zu Sonntag droht gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken auf bis zu sieben Grad ab. Auf dem Brocken drohen teils stürmische Böen.

Am Sonntag bleibt es bedeckt. Bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad erwartet der Wetterdienst Regenschauer. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf bis zu acht Grad ab. Einige Schauer drohen. In der Altmark warnt der DWD vor Gewittern.

Am Montag ziehen erneut Schauer und Gewitter über das Land. Die Temperaturen steigen allerdings auf bis zu 22 Grad an. In der Nacht zu Dienstag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten zwischen zehn und sechs Grad.