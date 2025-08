Warnung vor Starkregen in diesen Regionen - doch bald kommt der Sommer zurück

Wetter in Sachsen-Anhalt

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Anfang August regnerisch.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Anfang August von seiner ungemütlichen Seite. Neben Regenschauern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h auf dem Brocken.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt Anfang August

Am Dienstag regnet es vor allem im Süden kräftig. In den südlichen Landkreisen kann es sogar zu Starkregen kommen, warnt der DWD. Erst in der zweiten Tageshälfte ziehen die Schauer langsam ab. Auf dem Brocken rechnen die Experten mit Sturmböen.

Im Norden Sachsen-Anhalts bleibt es hingegen den gesamten Tag weitgehend trocken. Auch die Sonne zeigt sich hier ab und an.

Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von bis zu acht Grad.

Am Mittwoch erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt bei Höchstwerten von bis zu 24 Grad meist trocken. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu acht Grad ab.

Ab Donnerstag zeigt sich Sonne in Sachsen-Anhalt wieder häufiger: Temperaturen steigen

Am Donnerstag zeigt sich dann wieder häufiger die Sonne. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 28 Grad an. In der fast wolkenlosen und niederschlagsfreien Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu elf Grad ab.

Am Freitag bleibt es bei Höchstwerten von bis zu 30 Grad trocken. In der niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad ab.