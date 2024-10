In Sachsen-Anhalt wird es ungemütlich. Frost und Sturmböen drohen. Wann die Temperaturen wieder steigen und das Wetter wieder schöner werden soll.

Warnung vor Sturmböen und Frost - Aber: Goldener Herbst und bis zu 20 Grad in Sicht

Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Dienstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Sachsen-Anhalt die meiste Zeit über niederschlagsfrei bei viel Sonne und nur wenigen Quellwolken. Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad lockern sich diese gegen Abend sogar noch auf.

In der Nacht zu Mittwoch wird es jedoch kalt. Bei Tiefstwerten zwischen vier und einem Grad droht Frost in Bodennähe.

Am Mittwoch verbessert sich das Wetter in Sachsen-Anhalt ein wenig. Bei Temperaturen von bis zu 16 Grad drohen zwar auf dem Brocken Sturmböen, es bleibt laut DWD allerdings niederschlagsfrei. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es frostfrei bei Temperaturen zwischen acht und fünf Grad.

Am Donnerstag selbst erreichen die Temperaturen sogar die 18-Grad-Marke. Es bleibt weiterhin niederschlagsfrei. In der Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu sieben Grad ab.

Am Freitag wird der Sonnenschein laut DWD aufgrund von hoher Schleierbewölkung getrübt. Regnen soll es jedoch erneut nicht. Die Temperaturen steigen auf annähernd 20 Grad an.