Nach der Hitze Mitte der Woche drohen in Sachsen-Anhalt schwere Unwetter am Wochenende.

Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Nach Hitze drohen schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach der Hitze am folgen am Wochenende laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nach Hitze kommen Gewitter

Das Wetter beruhigt sich am Freitag wieder ein wenig. Der Regen zieht ab, gebietsweise gibt es Auflockerungen bei Höchstwerten um 24 Grad.

Am Samstag drohen im Westen Sachsen-Anhalts erneut Gewitter bei Temperaturen von bis zu 27 Grad. In der Nacht zu Sonntag dann schauerartiger Regen und Gewitter, die von West nach Ost auf das Land treffen.

Auch am Sonntag gibt es wieder Schauer und Gewitter, die jedoch ab Nachmittag ostwärts abziehen. Die Nacht zu Montag bleibt wolkig, aber auch niederschlagsfrei.