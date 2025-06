Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten Tage in Sachsen-Anhalt bei Höchstwerten bis 27 Grad kräftige Schauer und Gewitter voraus. So wird das Wetter Anfang Juni.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt Anfang Juni warm - und trotzdem eher ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern, Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel.

Wetter: Lokales Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch werden von Südwesten aus gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Es gebe lokales Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Höchstwerte werden bei 23 bis 27, im Harz bei 18 bis 23 Grad erwartet. Auf dem Brocken soll es stürmische Böen geben. In der Nacht zum Donnerstag werden örtlich Schauer vorausgesagt. Die Gewitterneigung lässt nach, die Temperaturen gehen auf 15 bis 11 Grad zurück.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Ab der Wochenmitte deutlich kühler – Gewitter und Starkregen drohen

Am Donnerstag ist zeitweise mit Schauer und vereinzelten Gewittern mit Starkregen und Windböen zu rechnen. Es wird deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bewölkt, von Westen zieht gebietsweise Regen auf. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 10 Grad. Auf dem Brocken stürmt es.

Am Freitag gibt es bei starker Bewölkung zunächst zeit- und gebietsweise schauerartigen Regen, auf den lokale Schauer folgen. Gewitter werden nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 24, im Harz zwischen 17 und 20 Grad. Auf dem Brocken soll es teils schwere Sturmböen geben. In der Nacht zum Samstag wird es wechselnd bewölkt, von Südwesten zieht etwas Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad. Bei mäßigem Südwestwind wird auf dem Brocken wiederum Sturm erwartet.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt. Teils erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen und Gewitter bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad im Harz und 20 bis 23 Grad in den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts. Auf dem Brocken herrscht ein Orkan. In der Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zehn Grad ab. Gebietsweise kommt es zu Regenschauern.